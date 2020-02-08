مستشار البيت الأبيض: قرارات بريطانيا بشأن الجيل الخامس لن تعرقل اتفاق التجارة

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ​لاري كودلو​ ان "قرار ​بريطانيا​ منح ​هواوي​ تكنولوجيز ومقرها ​الصين​ دورا محدودا في شبكتها للجيل الخامس على الرغم من المخاوف الأميركية لن يعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​".

وأكد انه "سنعمل مع أبناء عمومتنا البريطانيين بشأن الجيل الخامس. نعتقد أننا نستطيع العمل معهم وعرض خيارات عليهم. سنرغب في إبرام اتفاق تجارة حرة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ ذكرت ​تقارير​ أنها شهدت خلافات قد تعوق الاتفاق المزمع، قال كودلو "لا، لن تفعل" وشكك في التقرير.