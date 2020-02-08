أكد وزير ​الصحة​ السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "​السعودية​ لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد."، مضيفا: "نأخذ احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي ​مستشفى​ عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودي: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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