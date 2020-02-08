وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير ​منظمة الصحة العالمية​ للمصابين، وبذلك يكون إجمالي عدد ال​حالات​ المكتشفة في ​الدولة​ سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة في بيان أن "الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة"، مشددة على "فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

‌‎كما لفتت إلى انها تعمل "بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين".