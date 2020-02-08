لافروف يندد بالعقوبات الأميركية على فنزويلا: تنتهك ميثاق الأمم المتحدة

ندد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في تصريح بعد لقائه الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في ​كراكاس​ ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​فنزويلا​، مشيرا الى أن "أساليب الابتزاز والإملاء والعقوبات وغيرها من التدابير تنتهك ميثاق ​الأمم المتحدة​".

ووعد لافروف، الذي يقوم بجولة في ​أميركا​ اللاتينة، بتحسين القدرات الدفاعية لفنزويلا في مواجهة "التهديدات" الخارجية.

من جانبه، قال مادورو إنّه عقد مع لافروف "اجتماع عمل استثنائياً في تأكيد على الالتزام بتعزيز العلاقات الرفيعة المستوى" بين البلدين.

وكان لافروف قال عقب لقائه نظيره الفنزويلي ​خورخي أريازا​ إنّ العقوبات الأميركية "غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها ​الاقتصاد​ الفنزويلي".