وزير الدفاع الاميركي: الهدف من نشر ذخائر نووية بالغواصات هو لمنع نشوب نزاعات

لفت ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر الى إن الهدف من نشر ذخائر نووية محدودة القوة في الغواصات هو تمكين ​الولايات المتحدة​ من منع نشوب النزاعات من خلال ردع البلدان الأخرى، مشددا على "إنهم يريدون أن يملكوا ما يتيح لهم "ردع النزاع مع أي بلد"، مضيفا: "هذا من جهة ومن جهة أخرى نريد أن نكون قادرين على تحقيق الانتصار عند الضرورة".

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