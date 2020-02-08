لجنة الصحة الصينية تعلن عن 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.