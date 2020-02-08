غانتس: نتانياهو حوًَل "الكابينيت الاسرائيلي" إلى سيرك

رأى رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول "الكابينيت" إلى سيرك.
ولفت في تصريح، هاجم به نتانياهو بعد ما رأى أن هناك تدهورا في الأوضاع الأمنية، إلى ان "نتانياهو يفقد السيطرة على الأوضاع ويتصرف بشكل غير مسؤول، حتى أنه قد حوَّل الكابينيت إلى سيرك، ويبدل وزراء الدفاع مثلما يبدل جواربه، ويستخدم السياسة الخارجية لصالح حملته الانتخابية".
وأكد الجنرال بيني غانتس، أنه سيعمل على عودة السيطرة الأمنية في بلاده وممارسة هذا الأمر بشكل جدي ومسؤول، متعهدا بعودة الردع إلى بلاده مرة أخرى.
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