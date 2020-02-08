ترامب يقيل سفيراً وضابطا أدليا بشهادة خلال التحقيقات في إطار إجراءات عزله

أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ الرئيس ​دونالد ترامب​ أقال سفير الولايات المتّحدة لدى ​الاتحاد الأوروبي​ غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها ​مجلس النواب​ في إطار إجراءات عزل الرئيس الجمهوري.

ونقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​" عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير ​الولايات المتحدة​ لدى الاتحاد الأوروبي".

كما أعلن محامي الضابط في ​مجلس الأمن​ القومي الكسندر فيندمان، ديفيد بريسمان أن موكّله طرد من عمله في ​البيت الأبيض​، مشيرا الى أنه "طُلب من فيندمان المغادرة لقوله الحقيقة".

وقد أدلى فيندمان بشهادة في مجلس النواب ساهمت في توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب ومحاكمته في مجلس الشيوخ. وكان ترامب أبلغ قبل ذلك بساعات الصحافيين أنّه يريد رحيل فيندمان.