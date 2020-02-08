السلطات الفرنسية أعلنت القضاء على 30 "إرهابيا" في مالي

أعلن المتحدّث العسكري الفرنسي العقيد فرديريك باربري، أنّ "طائرة مسيّرة ومقاتلة من طراز "ميراج 2000" ومروحيتين تمكّنت من تحييد نحو 20 "إرهابيًّا" في غارتين أدّتا أيضًا إلى تدمير سيارات عدّة، في مالي".

ولفت إلى أنّ "خلال مواجهتين في وقت سابق هذا الأسبوع، قام جنود من عمليّة "برخان" الّتي تقودها ​فرنسا​ بتحييد 10 "جهاديّين" آخرين في مناطق ينشط فيها تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.

وكانت قد فرنسا الأسوبع الماضي، أنّها ستعزّز وجودها العسكري في منطقة الساحل من خلال نشر 600 جندي آخرين، لينضمّوا الى عديدها البالغ 4,500 جندي في مالي وأربع دول أخرى.