أعلن المتحدّث العسكري الفرنسي العقيد فرديريك باربري، أنّ "طائرة مسيّرة ومقاتلة من طراز "ميراج 2000" ومروحيتين تمكّنت من تحييد نحو 20 "إرهابيًّا" في غارتين أدّتا أيضًا إلى تدمير سيارات عدّة، في مالي".
ولفت إلى أنّ "خلال مواجهتين في وقت سابق هذا الأسبوع، قام جنود من عمليّة "برخان" الّتي تقودها فرنسا بتحييد 10 "جهاديّين" آخرين في مناطق ينشط فيها تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.
وكانت قد فرنسا الأسوبع الماضي، أنّها ستعزّز وجودها العسكري في منطقة الساحل من خلال نشر 600 جندي آخرين، لينضمّوا الى عديدها البالغ 4,500 جندي في مالي وأربع دول أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الفرنسية أعلنت القضاء على 30 "إرهابيا" في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.