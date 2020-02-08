شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش ختامى موازنات العدل والتعليم العالى وهيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ودراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، اجتماعاتها الأسبوع المُقبل، حيث تعقد 3 اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول عصر غد الأحد حساب ختامى موازنة كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى صباح يوم الاثنين وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل والجهات المعاونة.

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وفى الاجتماع الثالث صباح يوم الثلاثاء تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، قد خصصت اجتماعًا سابقا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية محل الدراسة، وكشفت المناقشات عن حجم خسائر الهيئة خلال العام، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه.

كما كشفت المناقشات والأرقام التى استعرضها مسئولو الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تردى الوضع المالى للهيئة، حيث تستمر الخسائر فى الزيادة عامًا تلو الآخر، نتيجة ارتفاع المصروفات بشكل كبير فى ظل زيادة الإيرادات بنسب تقل كثيرًا عن زيادة الإيرادات، ويُسهم فى ذلك أيضًا ثبات أسعار تذاكر القطارات فى الوقت الذى ترتفع فيه تكاليف التشغيل والصيانة والوقود وغيرها من النفقات.