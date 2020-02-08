شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويأتي مشروع "اثنين كفاية" ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة .

ونرصد أبرز ما تم تنفيذه فى هذا الإطار:

- يستهدف المشروع مليون و148 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل لديها ثلاثة أطـفال أو أقـل.

- يستهدف العمل في 2,257 قرية / حي على مستوى 119 مركز/ قسم بعشر محافظات تمثل الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة , الجيزة , الفيوم , بني سويف , المنيا , أسيوط , سوهاج , قنا , الأقصر, أسوان).

- تم التعاقد مع عدد 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة

- تدريب عدد 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة.

- وتدريب عدد 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.

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- يقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة بعدد يصل لـ 65 عيادة

- بلغ عدد المترددات علي العيادات: 40,385 سيدة.

- وبلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة: 25,553 سيدة، بنسبة 63% من المترددات.

- الاعتماد على حملة طرق الأبواب أول يناير 2019، بإعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من "دليل المثقفة المجتمعية " لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

- وصل عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة: 2,686,783 زيارة، بنسبة 105% من المستهدف.

- وبلغ عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة: 407,592 سيدة ، بنسبة 15% من عدد الزيارات .

- بلغت المشاهدة لحملة السند مش في العدد على مرحلتيها 2 كفاية لـ 50 مليونا