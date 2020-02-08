​​اليوم.. بدء تلقي الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تبدأ المناطق الأزهرية، اليوم السبت، في استقبال طلاب وطالبات الشهادتي الابتدائية والإعدادية، الراغبين في التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، ولمدة أسبوعين.
وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول مقابل 20 جنيهًا للمادة الواحدة، يتم تسديدها بالمنطقة التابع لها الطالب، ويحق للطالب التظلم في أكثر من مادة.
واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أمس الخميس، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة نجاح 89.65%، و70,84 % على التوالي.
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