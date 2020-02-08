الجيش السوري يتقدم في إدلب

أحرز الجيش السوري, تقدّماً في شمال غرب سوريا خلال حملة يشنّها ضدّ آخر معقل كبير للمعارضة، بحسب ما أفاد المرصد السوري.
وقال المرصد إنّ الجيش السوري سيطر على جزء من طريق سريع رئيسي في محافظة إدلب.
وأضاف "سيطر الجيش السوري على كامل جزء الطريق الدولي دمشق - حلب الذي يمر بمحافظة إدلب، ولم يتبقّ لها إلا جزء من الطريق بمحافظة حلب المجاورة لاستعادة الطريق كله".
من جهتها لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن سيطرة قوات النظام على هذا الجزء من الطريق السريع، لكنّها قالت إن الجيش السوري سيطر على قريتين تقعان على هذا الطريق.
وبحسب المرصد فإنّ التقدّم الذي أحرزته الجيش السوري "يعني أنّ 30 كيلومتراً فقط، تتمثّل في 13 قرية وبلدة لا تزال في أيدي الفصائل، تفصل عن السيطرة على الطريق بالكامل".
ويمتد هذا الطريق السريع من الحدود الأردنية في جنوب سوريا إلى شمالها، وهو أطول طريق سريع في البلاد ويمر عبر الحقول الخصبة والمناطق الصناعية وأربع مدن رئيسية.
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ومنذ ديسمبر، تشهد إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً يتركز تحديداً في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الاستراتيجي.
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