موقف إنساني للرئيس السيسي يثير إعجاب الحضور

عرضت قناة تن، مشهد إنساني خلال لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لمتابعة تطوير عزبة الهجانة.

وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية وقد قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة وأثناء مروره تصادف تواجد أحد المواطنات من الباعة الجائلين وأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا امر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

وقالت السيدة خلال لقائه مع الرئيس:"خدو حاجتى ومكانى أهلا بيك ياريس مصر كلها بتحبك، ليرد عليها الرئيس:" احنا عنينا ليكى " كما قام بتقبيل رأسها.

Advertisements

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وكانت منتشرة بها العشوائية وتفتقد البنية التحتية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.