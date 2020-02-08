دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية فريق بحثي بـ«هونج كونج» يخترع أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا

قال فريق علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العلماء -في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد-: «الكشف المبكر عن المصابين بفيروس كورونا الجديد، أصبح تحديًا محدقًا لأنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره».

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس في 40 دقيقة بعد أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنةً مع تكنولوجيا «تفاعل البوليمارات المتسلسل» بي سي آر، المستخدمة حاليًا، التي تستغرق ما بين ساعة ونصف و3 ساعات.

ويعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة للتوصل لعلاج لمواجهة الفيروس الجديد، والذي يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العالمية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

وسجّل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، وقالت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس.

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وفي أنحاء الصين كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة -أمس الخميس- ما يرفع عدد المصابين إلى 31161 مصابًا، وعلى صعيد متصل، طالبت السلطات بمدينة ووهان السكان بالبدء في الإبلاغ عن درجة حرارة أجسامهم يوميًّا.

بينما أعلنت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة، أنها ستقيد حركة السكان، وهو جزء من خطوات يجري اتباعها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.

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