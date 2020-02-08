شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب عبدالعظيم يتقدم بطلب إحاطة بسبب عدم رصف شوارع مغاغا منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، من عدم رصف شوارع المدينة منذ أكثر من 15 عاما، خاصة أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق (غاز – مياه وصرف صحي)، وتوافر تكلفة إعادة الشيء لأصله بالوحدة المحلية للمدينة، مما يتسبب في معاناة حقيقة للمواطنين في السير والحركة اليومية ويؤثر على السيارات والمظهر الحضارى للمدينة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا أن شبكة الطرق تشهد خلال السنوات الأخيرة اهتماما غير مسبوق على مستوى الجمهورية، وهناك طفرة حقيقية على صعيد الطرق العامة والرئيسية خلال فترة قصيرة، ولا بد من ترجمة ذلك على منظومة الطرق الداخلية في القرى والمراكز والمدن، لتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة، والحد من نسبة الحوادث، خاصة أن جميع الخدمات والمرافق تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة، ولا يوجد سبب واضح لعدم رصف هذه الشوارع.

كما تقدم عبد العظيم بطلب إحاطة اخر بشأن عدم وجود مصنع لتدوير القمامة بقرى شرق النيل التابعة لمركزي مغاغة وبني مزار حتى بندر المنيا محافظة المنيا، ما يسبب تلوث مياه النيل وإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، لافتا إلى أن منظومة القمامة من المتوقع أن تشهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية، خاصة أن هناك منظومة جديدة شرعت الدولة في تنفيذها على مستوى الجمهورية الهدف منها القضاء على مشاكل القمامة المنتشرة على صعيد عدد من الشوارع بمحافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من القمامة، حيث تعتبر من أهم الموارد للدولة في حال حسن الاستفادة منها مثل العديد من الدول على مستوى العالم التى لها فكر كبير في هذا الشأن.