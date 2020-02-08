مظاهرات بثلاث ولايات سودانية تطالب بإقالة حكام عينهم البشير

شهدت عواصم ثلاث ولايات في السودان، الجمعة مظاهرات تطالب بإقالة حكامها العسكريين الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير.



وشملت المظاهرات، عاصمة ولاية نهر النيل "عطبر" شمالي السودان، وهي نقطة انطلاقة ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان، بجانب مدينة "ربك" حاضرة ولاية النيل الابيض، فضلا عن سنار جنوبي البلاد.

وندد المتظاهرون في المدن الثلاث بشح الخبز وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بإقالة الحكام العسكريين وإجتثاث فلول الإخوان البائد الذين إعتبروهم سببا رئيسيا في تفاقم أوضاعهم المعيشية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تعميم صحفي، إن وجود الحكام العسكريين مصدرا للاستفزاز، مشيرا للتظاهرات التي خرجت ضدهم في ثلاث ولايات.

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وطالب التجمع، الحكومة بالإسراع في تعيين الولاة المدنيين والتي نادى بها ضمن مطالب الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية ترجمة لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة ولوضع حد لنشاطات فلول الإخوان التي تعمل على زيادة تعقيد الأوضاع في الولايات".

ودعا الحكومة الى التحلي بالشفافية والمكاشفة في تعاملها مع المواطنين وإخبارهم بحقيقة الوضع وحجم المشكلات خاصة القضايا المعيشية وإشراكهم في ما لديها من حلول.

واعتبر أن مواصلة نهج التطمين المجاني وحجب المعلومات لن يقود إلا لمزيد من البلبلة والتململ وسط الجماهير.

وقال "حتجاجات الثوار في نهر النيل وسنار مشروعة وهي عين مطالب الثورة، وعلى القوات النظامية حماية المتظاهرين وعدم التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال إلى أن تتحقق المطالب واجبة النفاذ".

وhطلق تجمع المهنيين السودانيين حملة شعبية تستمر طوال شهر فبراير الجاري بهدف الضغط على الحكومة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية "تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين".

وتم ارجأ تشكيل التشريعي وتعيين الولاة لحين التوصل لاتفاق سلام، وذلك انفاذ لاتفاق وقعته الحكومة مع الحركات المسلحة في سبتمبر الماضي تحت مسمى "اعلان جوبا".