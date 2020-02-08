إقالة سفير ومساعد عسكري شهدا ضد ترامب في قضية عزله

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أقال، الجمعة، سفير الولايات المتّحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس الجمهوري.



ونقلت وسائل الإعلام وبينها صحيفة "نيويورك تايمز" عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي"، في قرار يأتي بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه.

هذا وجرى إبعاد الخبير في شؤون أوكرانيا ألكسندر فيندمان، الذي شهد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحقيق الرامي إلى عزله، من البيت الأبيض يوم الجمعة، حسب ما قال محامي الليفتنانت كولونيل بالجيش.

وقال المحامي ديفيد بريسمان في بيان "طلب من الليفتنانت كولونيل فيندمان مغادرة البيت الأبيض لأنه قال الحقيقة"، مضيفا أن موكله "تعرض للطرد" من رجال أمن.

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وكان فيندمان، أحد مسؤولي إدارة ترامب الذين استمعوا لمكالمة أجريت في 25 يوليو/تموز بين ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث طلب منه ترامب أن "يسدي إليه خدمة" ويجري تحقيقات يمكن أن تساعده في محاولة الفوز بولاية جديدة في انتخابات الرئاسية 2020.

وشهد فيندمان أمام المحققين في قضية العزل أنه شعر بالقلق بشأن الاتصال الهاتفي ووصفه بأنه "غير لائق".

وكان ترامب، الذي تمت تبرئته من كل التهم في قضية عزله، أشار في وقت سابق يوم الجمعة أنه سيقيل فيندمان.

وقال "تعتقدون أنني يجب أن أكون سعيدا بشأنه؟ لست كذلك".

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأنه سيتم تعيين فيندمان في منصب بوزارة الدفاع.