عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يقيل سفيرا شهد ضده في قضية العزل

السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاد الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس. وفقا لوسائل إعلام محلية.



ونقلت الوسائل الإعلامية الأمريكية وبينها صحيفة "نيويورك تايمز" عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي"، في قرار يأتي بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه.

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وخلال التحقيقات، أشار سوندلاند في 20 نوفمبر إلى توّط مباشر لترامب في مخطط لإجبار أوكرانيا على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس جو بايدن، الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس الجمهوري.

وقال سوندلاند في شهادة مدوية نقلت وقائعها مباشرة على الهواء إنّه نفّذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا كي تفتح تحقيقاً بشأن بايدن مقابل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر الديموقراطيون أنّ شهادة سوندلاند تدعم بقوة الأدلة على أنّه أساء استخدام السلطة، وهي إحدى التّهمتين اللتين وجّهتا إلى ترامب، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأه منهما الأربعاء.