«الشرطة تحركت وحاصرته» .. فوضى في البرلمان البريطاني بسبب «حيوان بري»

تجول ثعلب داخل أروقة البرلمان البريطاني، مما أدى إلى حالة من الفوضى إثر مطاردته ومحاولة إلقاء القبض عليه.
قالت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية إنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الحيوان إلى المبنى، فيما نفذت الشرطة عملية مطاردة سريعة، حيث قامت المراسلة الصحفية كيت فيرغوسن بتقديم إحداثيات مباشرة أثناء تفتيش المسؤولين عنه، ومحاولة إلقاء القبض عليه في كثير من الطوابق.
وتمكنت الشرطة في نهاية المطاف، من محاصرة الثعلب، ووضعته داخل صندوق، ورافقته إلى خارج المبنى، ثم أعادته إلى شوارع لندن.
وأثارت الواقعة استغراب السياسيين والموظفين المدنيين، إذ كتب كيري مكارثي، وزير بيئة الظل السابق في حزب العمل: "يبدو أنه كان هناك ثعلب يركض في مبنى بورتكوليس هاوس منذ نحو نصف ساعة، لا أصدق أنني فوت كل هذه الأحداث الدرامية".
وأضافت النائبة المحافظة جوليا لوبيز: "مغادرة المكتب في وستمنستر، ومشاهدة ثعلب يتسلق السلالم في بورتكوليس هاوس... لقد رأينا بعض الأشياء الغريبة في البرلمان منذ عام 2017، لكن هذا الأمر يفوق كل ما سبق"، فيما تساءل آخرون عما إذا كانت مطاردة الثعالب تعد أحد الطقوس البرلمانية الغريبة.
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