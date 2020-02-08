شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان يستعرض الجهود البرلمانية فى دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، على النشاط المكثف الذى لعبه البرلمان دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسه الاتحاد الأفريقى، حيث سعى المجلس على مدار كامل إلى استلهام الوحدة الأفريقية من روح قارتنا العزيزة، عبر التركيز على الحرية والاستقلال السياسى والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطى ومحوره الإنسان فى المقام الأول.

وأضاف رضوان ، فى تصريحات صحفية ، أنه لطالما امتدح البرلمان مخرجات مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى احتضنته مصر فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، وأكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلاله على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها.

وتابع رضوان قائلاً "لقد أشرنا إلى استعادة مصر أجواء الريادة المصرية للقارة الإفريقية، بعد الجولة الإفريقية التى قام بها الرئيس السيسى إلى كل من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، وتناولنا ما حملته من دلالات سياسية عميقة والمغزى الاستراتيجى من الجولة التى جاءت بعد شهرين فقط من تسلم الرئيس مهمة قيادة مصر لدول إفريقيا، الأمر الذى يؤكد جدية مصر وإدراك قيادتها لمسئوليتها إزاء القارة، وترجمة هذا المسئولية إلى واقع ملموس".

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وأشار رضوان إلى تسليط الضوء على إعداد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة "إسكات البنادق"، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019، والتى تضمنت آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تناول توقيع وزارة الخارجية المصرية اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ونجاح مصر الكبير فى تنظيم الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء.

ولفت رضوان، إلى الدور الهام للبرلمان ولجانه ونوابه دور فى حل الأزمات فى دول الجوار داخل القارة، ومنها ليبيا، حيث استضافت وفود مختلفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين حول حل سياسى بقيادة البرلمان الليبى؛ لوضع حد للأزمة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ما بذله البرلمان خلال العام 2019 على استعادة روح التقدير الرسمى والشعبى المتبادل بين مصر وأشقائها فى إفريقيا، حيث سعى بمشاركة خبراء متخصصون فى الشأن الأفريقي، إلى رسم إستراتيجية مغايرة للعلاقات المصرية الإفريقية، لا تنحصر فى العلاقات الرسمية فقط.

ونوه رضوان، إلى أنه جرت لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع والخامس تدشين زيارات ثنائية على مستوى البرلمانات المصرى والدول الافريقية، حيث تولت لجنة الشئون الافريقية التنسيق لزيارات على مستوى رؤساء البرلمانات فى ٩ دولة افريقية (بروندى ، تنزانيا ، كينيا ، رواندا ، جنوب السودان ، نيجيريا ، جيبوتى ، غانا ، أوغندا) كما قامت لجنة الشئون الافريقية بزيارة دولة إثيوبيا، ونيجيريا وجنوب افريقيا، بالإضافة إلى استقبال مجلس النواب المصرى العديد من رؤساء البرلمانات الافريقية سواء على صعيد اللقاءات الثنائية او متعددة الأطراف.

واستطرد رضوان فى حديثة قائلاً: تولينا أيضا عملية نقل الخبرات وبناء الكوادر، عبر دورات تدريبية شاملة قدمتها مصر للدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية من أجل التنمية، بخلاف التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لرعاية الطلاب الأفارقة الوافدين فى الجامعات المصرية والأزهر، بالإضافة إلى تفعيل حقيقى للتبادل الطلابى بين مصر وأفريقيا، ووهو ما أعقبه الكثير من المخاطبات بين البرلمان الأفريقى والبرلمان المصري، فى إطار جمعيات صداقة برلمانية بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.

وأكد رضوان، على دور المعهد التدريب البرلمانى المصرى نصيب من استضافة العديد من الدورات التدريبية على مستوى أعضاء البرلمانات الافريقية، وكذلك دورات تدريب للعاملين فى البرلمانات المحلية فى الدول الافريقية