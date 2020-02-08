شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى ينتقد تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضــوان الزياتى بطلب إحاطة بشأن تباطؤ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمركز الخانكة ــ القليوبية، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أهم القطاعات الخدمية، التي تتمثل في ضرورة توفير خدمة صحية وكوب مياه نظيف على مستوى الجمهورية بشكل عام، وعلى صعيد محافظة القليوبية بشكل خاص.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، مضيفا: "وينعكس هذا الاهتمام في صورة مطالبات برلمانية للأجهزة التنفيذية تحت قبة البرلمان، من أجل سرعة الانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة، خاصة تلك التي بدأ العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها للعديد من الأسباب، سواء الاعتمادات المالية، أو التقاعس، أو أىّ من الأسباب التي ينتج عنها سوء الخدمة وتدنى المنظومة بشكل عام".

وأشار عضو البرلمان إلى أن تدنى منظومة الصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة، ففي الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض المزمنة، وهناك العديد من الحملات والمبادرات والتحسن بالمنظومة الصحية فعدم الانتهاء من مشروعات الصرف يزيد من فرص انتشار الأمراض، وبالتالى ينعكس هذا الأمر على الموازنة العامة للدولة بشكل آخر، مما يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وطالب عضو مجلس النواب بحصر المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب، ووضع خطة عاجلة لانتهاء منها وفقا لجدول زمنى على أن يراعى في التنفيذ المناطق الأشد احتياجا، ونسبة الأعمال، متابعا: "ليس من المعقول أن يكون هناك بعض المشروعات لم يتم تسليمها على الرغم من النتهاء من تنفيذ ما يقرب من 80 أو 90% من المشروع".