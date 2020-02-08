شاهد رئيسي في قضية العزل.. ترامب يُقيل سفير واشنطن بالاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) :
أقال الرئيس دونالد ترامب، جوردون سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي وأحد الشهود الرئيسيين في التحقيق في قضية عزل ترامب، وفقا لما ذكره سوندلاند في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية مساء الجمعة.
وقال "سوندلاند"، في بيان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز": "جرى إبلاغي اليوم أن الرئيس يعتزم استدعائي على نحو فوري بصفتي سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه ممتن للرئيس ترامب لأنه منحني "فرصة الخدمة".
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