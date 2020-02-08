وفد مصري يشارك في احتفالية جامعة روسية عززت السلام بين الشعوب

قال رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية دكتور شريف جاد أن مصر شاركت في احتفالية اليوبيل الستين على تأسيس الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في احتفالية كبرى بمشاركة أكثر من 180 من كافة القارات يحتلون مناصب كبرى في دولهم. ، وهو يؤكد أن التعليم في روسيا يحظى بثقة الملايين من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن جامعة الصداقة في السابق كانت تسمى باتريس لومومبا على اسم الثائر الإفريقي العظيم وتغير اسمها من عدة

سنوات ، و كما أكد فلاديمير فيليوبوف رئيس الجامعة أنها واحدة من أقوى الجامعات في روسيا الاتحادية وجامعة رائدة تتميز بوجود عدد كبير من الدول الأجنبية يدرسون بها يصل عددهم لـ 150 دولة ، وهو ما يعكس أيضا ثقة الناس في الجامعة ، كما حدث لها تطور تكنولوجي كبير على مستوى المعامل والامكانيات التكنولوجية التي توفرها الجامعة من خلال المباني الجديدة والمعامل والقاعات المجهزة بأحدث التجهيزات .

وتابع أن جامعة الصداقة شهدت طفرة كبيرة جدا على المستوى الدبلوماسي، ولها دور كبير في المساهمة في تعزيز الدبلوماسية الشعبية من خلال التواصل بين الشعوب الأخرى ومشاركاتها في كافة المؤتمرات للخرجين في دول العالم، على سبيل المثال ملتقى القاهرة منذ عام ونصف شاركت الجامعة من خلال نائب رئيس الجامعة السيدة لاريسا يفريمافا وكانت حريصة على تهنئة الجمعية المصرية في الملتقى العاشر لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية من الوطن العربي، هذه العلاقات الطيبة بين الجامعة والخريجين في كل أنحاء دول العالم تعكس أواصر التعاون والمحبة بين الخريجين وجامعتهم الأم .