فيروس كورونا القاتل يرفع حصيلة الوفيات بالصين إلى 717 وأكثر من 34 ألف مصاب
يمن شباب نت - متابعات
السبت, 08 فبراير, 2020 - 04:54 صباحاً
أعلنت سلطات الصحة الصينية، السبت، ارتفاع حالات الوفاة جراء "فيروس كورونا"، داخل البلاد، إلى 717، وأكثر من 34 ألف مصاب.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى أكثر من 34 ألف شخص.
وأعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 699 شخصاً، كما وصل عدد المصابين إلى 24.9 شخصاً.
وقالت وزارة الصحة في المقاطعة في بيان: "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 699 شخصاً، ووصل عدد المصابين إلى 24.9 ألف شخص".
وأشار البيان إلى أن 1.1 ألف شخص غادرو المستشفيات بعد تعافيهم.
ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).
و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.
ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان.
المصدر: الأناضول
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