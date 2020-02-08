كأس محمد السادس للأندية البطلة.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الرجاء والمولودية الجزائري

مراد خروبي – صحافي متدرب
انطلقت اليوم الجمعة عملية بيع تذاكر مباراة إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة.
وحددت إدارة الرجاء الرياضي أثمنة التذاكر في 50 درهما للمدرجات المكشوفة في كل من ملعب تيسيما، مركب الوازيس، مركب محمد الخامس، فيما تم توجيه تذاكر المدرجات المغطاة المحددة أثمنتها في 150 درهم، نحو البيع الإلكتروني عبر الإنترني.
وتراهن كل مكونات فريق الرجاء الرياضي على الحضور الجماهيري الكبير، لتجاوز عقبة فريق مولودية الجزائر والتأهل إلى الدور الموالي لمواصلة رحلة البحث عن اللقب العربي.
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