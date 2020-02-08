شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:59 صباحًا, 8 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت دولة الإمارات اليوم عن تشخيص حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات أن الحالة الصحية للمصابين الجديدين وأحدهما صيني والآخر فلبيني تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها في الدولة.

وشددت الوزارة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض بهدف التدخل الطبي للتعامل مع المرض.

وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.

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