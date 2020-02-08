شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: سنتوصل لمعاهدة سلام مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وللعام الثاني على التوالي، امتنع المشاركون في هذا الحدث عن وصف الاحتلال الروسي للجزر بأنه «غير قانوني»؛ سعيا فيما يبدو لتجنب إثارة التوترات بين طوكيو وموسكو حول قضية الجزر المتنازع عليها.
وتريد روسيا من اليابان أن تدرك أن الجزر -التي تسمى الكوريل الجنوبية في روسيا والأقاليم الشمالية في اليابان- قد تم الحصول عليها بشكل شرعي بعد استسلام طوكيو عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، فقد اتخذت اليابان الرأي القائل إن الاستيلاء كان غير قانوني.
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