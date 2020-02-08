شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: سنتوصل لمعاهدة سلام مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر حكومي ياباني أمس: إن رئيس الوزراء شينزو آبي قرر زيارة موسكو في مايو، لحضور حفل بمناسبة الذكرى 75 لانتصار روسيا على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وإجراء محادثات مع الرئيس بوتين. وتعهد آبي الجمعة، بالمضي قدما بمحادثات للتوصل إلى معاهدة سلام ثنائية مع روسيا، حيث نظم أنصار عودة أربع جزر متنازع عليها مع روسيا قبالة هوكايدو تجمعا سنويا.

وللعام الثاني على التوالي، امتنع المشاركون في هذا الحدث عن وصف الاحتلال الروسي للجزر بأنه «غير قانوني»؛ سعيا فيما يبدو لتجنب إثارة التوترات بين طوكيو وموسكو حول قضية الجزر المتنازع عليها.

وتريد روسيا من اليابان أن تدرك أن الجزر -التي تسمى الكوريل الجنوبية في روسيا والأقاليم الشمالية في اليابان- قد تم الحصول عليها بشكل شرعي بعد استسلام طوكيو عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، فقد اتخذت اليابان الرأي القائل إن الاستيلاء كان غير قانوني.