شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إرهاب الحوثي البحري فجر قاربا وقتل صيادين والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف البحرية نفذت عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.

وأوضح العقيد المالكي أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية (المصرية) تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري. وبيَّن العقيد المالكي أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية، يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكداً استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

» انتصارات الشرعية

ميدانيا، فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف في الشمال الشرقي لليمن بعد اشتباكه مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استعادت أمس الأول، عددًا من المواقع المهمة في جبهة «المحزمات» غرب محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من تحرير «جبل قائمة حليف»، والمواقع المجاورة له، من ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال «الواغرة».

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» مقتل «الريمي»

على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول: إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وقال ترامب في بيان: «مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا».

وأعطت تقارير باليمن في الأيام الأخيرة انطباعا بأن الريمي قُتل في ضربة بطائرة مسيرة في مأرب.