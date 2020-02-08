شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحظر مظاهرة لـ«السترات الصفراء».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشرطة في بيان: إن المظاهرة المزمع تنظيمها غدا السبت يمكن أن تتسبب في اضطراب في الشوارع، في الوقت الذي يعتزم فيه المحتجون المشاركة في مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق.
ومنذ بدء احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في نوفمبر عام 2018، تحول كثير من المظاهرات إلى عنف واشتباكات مع الشرطة.
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