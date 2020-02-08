برشلونة يحدد هوية صفقته "الاستثنائية" لسد العجز الهجومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط نادي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة جديدة خلال شهر فبراير/شباط الحالي، رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعاني البارسا من عدم إيجاد بديل داخل قائمة الفريق للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم لخضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يخطط لضم لورين مورون، مهاجم ريال بيتيس الإسباني، لتعويض غياب سواريز خلال الأشهر القليلة المتبقية على نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يسمح للبارسا بإبرام هذه الصفقة، نظرا للأزمة التي يعيشها في خط الهجوم، لا سيما بعد الضربة الجديدة التي تلقاها بتجدد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الأيام الماضية.

ويأتي اهتمام البارسا بضم مورون بناء على رغبة المدرب الإسباني كيكي سيتين، الذي يرى مهاجم بيتيس الأنسب لتعويض سواريز، رغم تسجيله 10 أهداف فقط خلال 24 مباراة شارك بها في كل المسابقات هذا الموسم.

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واتجه البارسا لهذا الخيار نظرا لأن اللائحة التي قد يلجأ إليها للسماح له بإبرام أي صفقة هجومية تمنعه من التعاقد مع أي لاعب خارج حدود الدوري الإسباني.

وإلى جانب إصابة سواريز وديمبلي، فإن البدائل التي كانت متاحة، مثل كارليس بيريز وأبيل رويز، لحقت بقائمة المصابين أيضا.

ومن الممكن أن يستخدم برشلونة مدربه سيتين لإبرام هذه الصفقة، مستغلا علاقة الأخير بناديه السابق بيتيس، حيث تولى تدريب الفريق بين عامي 2017 و2019.