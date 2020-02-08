مترو الأنفاق يستعد للدراسة بنقاط إسعاف

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن استعداد الشركة لاستقبال بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بخطة تشغيل مكثفة وذلك في تصريحات نشرتها «بوابة أخبار اليوم».

وأكد «عبد الهادي»، أن جدول تشغيل القطارات يبدأ غدا من الخامسة والربع صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، ومن المقرر انطلاق 1234 رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين «حلوان - المرج الجديدة» إلى «380 » رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين «شبرا الخيمة – المنيب» إلى «424» رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين « العتبة - نادي الشمس » إلى «430» رحلة.

وأشار متحدث المترو، إلى الدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام ، مع انتشار فرق الطوارئ و الصيانة بجميع المحطات لتلافى أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل ولضمان انتظام عملية التشغيل والحفاظ على زمن التقاطر بين القطارات.

وشدد على تكثيف وجود رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، بالإضافة إلى التنسيق بين شركة مترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات لتأمين المحطات.