أساقفة زحلة تشاركوا لقمة المحبة مع فقراء المدينة

تشارك أساقفة زحلة لقمة المحبة مع فقراء المدينة. وقد أكّد الأساقفة في كلماتهم بعد الصلاة ومباركة الطعام، أنّ "دور الكنيسة اليوم هو مساعدة الفقراء والمحتاجين أكثر من أي وقت"، مشدّدين على "التعاضد والتكاتف يدًا بيد لإجتياز المرحلة الصعبة الّتي نمرّ بها".

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