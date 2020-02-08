شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "أرادوا ترويض القضاء، فتمرّد بصمت. وصمته مدوٍّ. القاضي بيتر جرمانوس يترك القضاء وضميره مرتاح".
وكان قد أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في تصريح صحافي، أنّه قرّر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم يوم الثلثاء المقبل، لأسباب محض عائليّة.
كانت هذه تفاصيل خبر حواط عن قرار جرمانوس إنهاء خدماته: أرادوا ترويض القضاء فتمرّد بصمت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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