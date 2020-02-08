حواط عن قرار جرمانوس إنهاء خدماته: أرادوا ترويض القضاء فتمرّد بصمت

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "أرادوا ترويض ​القضاء​، فتمرّد بصمت. وصمته مدوٍّ. القاضي ​بيتر جرمانوس​ يترك القضاء وضميره مرتاح".

وكان قد أعلن مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي بيتر جرمانوس، في تصريح صحافي، أنّه قرّر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ يوم الثلثاء المقبل، لأسباب محض عائليّة.