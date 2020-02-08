شمخاني: تضخيم التهديدات الوهمية أداة للعدو في الحرب الإدراكية ضد إيران

شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على أنّ "تضخيم التهديدات الوهميّة أداة للعدو في الحرب الإدراكيّة ضدّ الشعب الإيراني".
ولفت في كلمة خلال مراسم أُقيمت على أعتاب يوم القوة الجوية، إلى أنّ "الحرب الأميركية الهجينة ضدّ إيران الّتي تهدف إلى دفع إيران إلى الاستسلام والانهيار، محكوم عليها بالفشل من خلال اعتماد المعرفة والعلم وتحمّل المسؤوليّات واليقظة والجهوزيّة والتلاحم الوطني".
وركّز شمخاني على أنّ "الدخول في أي ساحة يتطلّب معرفة وفهمًا شاملًا لبيئته والتسلح بأدوات هذه الساحة، وأن خوض الحرب الإدراكيّة من دون الاستعداد لذلك سيؤدّي إلى أضرار لا يمكن تعويضها".
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