إدراج كبرى شركات الطيران الفنزويلية على قائمة واشنطن السوداء

أعلنت الخزانة الأميركية "أنها أدرجت على "القائمة السوداء" أو "قائمة العقوبات"، كبرى شركات الطيران الفنزويلية وهي شركة Conviasa، وشملت العقوبات أيضا 40 طائرة تابعة لهذه الشركة".

وأوضحت في بيان أن "الإجراء المذكور، اتخذ في إطار إجراءات الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو"، معتبرة أن "نظام مادورو غير الشرعي، يعتمد على شركة Conviasa الجوية التي هي ملك للدولة الفنزويلية، لتمكين مسؤولي النظام الفاسد من السفر عبر العالم بحثا عن دعم لجهوده المناهضة للديمقراطية".

مؤكدة أن "إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لن تسمح لمادورو وعملائه أن يواصلوا سرقة الشعب الفنزويلي، واستغلال ممتلكات الدولة لتطوير نشاطاتهم الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".