"فيتش" تحافظ على التصنيف الائتماني لروسيا عند مستوى "BBB"

أكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني "الإبقاء على تصنيف روسيا عند مستوى "BBB"، مع توقعات مستقرة للمستقبل"، مشيرة إلى أن "هذه الدرجة تعكس القاعدة السياسية الثابتة لروسيا، التي تواصل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرتها على الصمود أمام التقلبات".
ولفتت الوكالة إلى أن "روسيا تحافظ على المستوى المنخفض للدين الحكومي وتسعى لزيادة فائض الميزانية، ومع ذلك المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا مستمرة".
واعتبرت "فيتش" أن "الالتزام بوضع الحدود للتضخم ومرونة سعر صرف العملة، والاستراتيجية العقلانية في مجال الضرائب والميزانية، تساهم في زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرات على الصمود أمام العوامل الخارجية وتقليص الاعتماد على أسعار النفط".
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