بوريل وبومبيو بحثا بآفاق السلام في الشرق الأوسط ومسألة إيران وروسيا

التقى وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، وأطلعه على نتائج الرحلة الّتي قام بها إلى ​إيران​ بهدف تخفيف حدّة التوتر، كما بحث خطة واشنطن للسلام في ​الشرق الأوسط​.

وعمّا إذا كان قد بحث مع بومبيو قضايا إيران والشرق الأوسط، لفت بوريل في تصريح صحافي خلال مغادرته، إلى "أنّنا ناقشنا كل شيء".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنّ "الجانبين تحدّثا عن آفاق السلام في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ والاتحاد الأوروبي، ومساءلة إيران و​روسيا​ عن تصرفاتهما المزعزعة للاستقرار".

وكان بوريل قد توجّه في وقت سابق من الأسبوع إلى ​طهران​، حيث التقى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، وعبّر عن أمله في تخفيف التوتر والابقاء على اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.