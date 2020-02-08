وزارتا الدفاع الإماراتية والإسبانية أجرتا محادثات حول التعاون بالمجالات الدفاعية

التقى الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في ​إسبانيا​ أنخل أوليفارس، في مقر ​وزارة الدفاع الإسبانية​، حيث جرى البحث في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعيّة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى اللواء البلوشي، المدير العام للمعدّات والتسليح في وزارة الدفاع الإسبانية الأدميرال بحري سانتياجو جونزاليس غوميز، حيث تمّ استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وبخاصة في مجال الصناعات الدفاعيّة.

وشارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، في الاجتماع الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة الدفاع الإسبانية، حيث تم بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعيّة.