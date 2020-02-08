الأناضول: الجيش التركي عزز نقاط المراقبة في إدلب السورية بناقلات جند مدرعة

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​الجيش التركي​ عزّز نقاط المراقبة في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​، عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة".

وأوضحت أنّ "الناقلات القادمة على متن شاحنات من ولايات عدّة، وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد"، لافتةً إلى أنّه "تمّ إنزال الناقلات من الشاحنات، وقد توجّهت نحو نقاط المراقبة في إدلب وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة".

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكريّة أُقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.