شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد تمراز يطالب بتوفير 70 مليون جنيه لرصف وإنارة الشوارع بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، التخطيط، والكهرباء، بشأن تدبير اعتماد مالى بقيمة 70 مليون جنيه لرصف وإنارة عدد من الطرق بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لتخفيف معاناة المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، في ظل ما تشهده شبكة الطرق من اهتمام على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة في هذا الصدد، ولم يتم البت فيها، متابعا: "قُدمت جميعها باليد لوزير التنمية المحلية، والتنفيذيين والمسئولين في كافة الوزارات الأخرى، تضمنت الطلبات شرحا وافيا للطرق الترابية حتى الآن وتلك التي تتطلب إنارة عاجلة، للحد من حوادث الطرق وتحسين شبكة الطرق الداخلية على مستوى المحافظة بشكل عام وقرى كفر الدوار بشكل خاص".

وطالب عضو البرلمان بحث الطلب للوقوف على أسباب عدم توفير الاعتمادات اللازمة لأعمال الرصف وإنارة عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، وسرعة إدراج الاعتماد المالى في الخطة الاستثمارية المقبلة للمحافظة، وبدء الأعمال وفقا لجدول زمنى، ويتم الالتزام في التنفيذ وفقا للمواعيد المعلن عنها مسبقا، وفى حال عدم الالتزام لا بد من محاسبة المسئولين عن هذا التقصير.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها". وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199، 200 عدا البند ثانيا، 203 من هذه اللائحة.