محمد اسماعيل - القاهرة - تراجعت البورصة الأمريكية مع نهاية تعاملات، الجمعة، بعد ارتفاع استمر 4 أيام، بسبب المخاوف من تطورات فيروس كورونا، لكن الأسهم حققت مكاسب قوية في الأسبوع.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 277.26 نقطة أو ما يعادل 0.94% مسجلا 29102.51 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.08 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 3327.7 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.64 نقطة أو ما يعادل 0.54% إلى 9520.51 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات متأثرة بتطورات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.