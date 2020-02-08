ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة.

وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أعلنت أمس الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالي، سجل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.