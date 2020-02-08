عطل في "تويتر" يمنع المستخدمين من التغريد أو إعادة التغريد

محمد اسماعيل - القاهرة - شكى عدد من المستخدمين حول العالم، في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت، من عدم تمكنهم من التغريد على حساباتهم الشخصية في موقع التواصل "تويتر".

ولم يستطع المستخدمون من التغريد أو إعادة التغريد على حساباتهم الشخصية.​