كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفلبين يعتزم إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولم يتضح متى سيتم إرسال الإشعار، وكان الرئيس قد هدد الشهر الماضي بإنهاء اتفاق القوات الزائرة لعام 1999 "في إف أيه"، بعدما ألغت الحكومة الأمريكية تأشيرة السياحة للسناتور رونالد ديلا روسا رئيس جهاز الشرطة الوطني السابق.

وكان ديلا روسا قد نفذ حملة صارمة لدوتيرتي ضد عصابات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف من المشتبه بأنهم تجار مخدرات ومستخدموها، وتوفر الاتفاقية غطاء قانونياً لدخول قوات أمريكية إلى الفلبين للمشاركة في مناورات تدريب مشتركة مع القوات الفلبينية.

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