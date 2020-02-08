كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. شركة "رينو" للسيارات توقف الإنتاج في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، يوم الجمعة، إن شركة "أر إيس إيم" التابعة لها في كوريا الجنوبية، ستعلق الإنتاج في موقعها في بوسان لمدة أربعة أيام اعتبارا من 11 فبراير بسبب تعطل سلسلة التوريد في الصين، حيث أصاب وباء فيروس النشاط الصناعي، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقالت متحدثة باسم رينو لـ"رويترز"، إنه بسبب قربها الجغرافي فإن محطة بوسان هي الموقع الأكثر تعرضا لانقطاع الامدادات في الصين.

وأضافت، أن رينو وشريكتها في التحالف، تعملان عن كثب على انقطاع الإمدادات حيث تنتج وحدة بوسان سيارة نيسان روغ الرياضية متعددة الاستخدامات.

كما مددت شركة رينو يوم الإغلاق في مصنعها في ووهان الصينية حتى 13 فبراير، وذلك تمشيا مع توجيهات الحكومة الصينية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وحذرت شركة فيات كرايسلر يوم الخميس الماضي، من أن تعطل الإمدادات بسبب تفشي الفيروس المميت يمكن أن يهدد الإنتاج في أحد مصانعها الأوروبية في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

