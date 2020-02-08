بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بـ0,24 في المائة مقابل الأورو في يناير 2020

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ0,24 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0,14 في المائة مقابل الدولار، خلال شهر يناير المنصرم.

وذكر البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر فبراير 2020، أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم، على مستوى المبادلات البين-بنكية، بلغ 28,4 مليار درهم في دجنبر 2019، بزيادة قدرها 12,6 مليار درهم، مقارنة مع المتوسط المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2018.

وبلغ حجم عمليات البنوك مع الزبائن في دجنبر 26,2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات الناجزة، و13,8 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 24,6 مليار درهم و9,9 ملايير درهم على التوالي خلال نفس الشهر من سنة 2018.

من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 25,3 مليار درهم، فيما بلغت نظيرتها لأجل 5,1 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 22,2 مليار درهم و3,2 ملايير درهم.

وفي ظل هذه الظروف، بلغت وضعية الصرف الصافية للأبناك 1,1 مليار درهم عند متم شهر يناير المنصرم، مقابل 2,1- مليار درهم عند متم شهر دجنبر الماضي، بحسب البنك المركزي.