بخماسية نظيفة.. “الأسود” أبطالا للقارة السمراء في “الفوتصال” للمرة الثانية على التوالي

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في التتويج بلقب كأس إفريقيا، عقب تغلبه على المنتخب المصري بخماسية نظيفة، خلال النهائي، الذي احتضنته القاعة المغطاة لمدينة العيون، مساء اليوم الجمعة، بحضور رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد، وفوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، والبوسني وحيد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وبسط “الأسود” سيطرتهم على فترات المباراة، إذ تمكنوا من حسم نتيجة الشوط الأول بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من سفيان المسرار، ثنائية، وفاتي.

وواصل “الأسود” هيمنتهم على دقائق المواجهة خلال شوطها الثاني، ونجحوا في توقيع ثنائية بواسطة كل من آنس العياط، وسعد، في وقت فشل فيه لاعبو المنتخب المصري في مجاراة الإيقاع المرتفع للعناصر الوطنية، واستعصى عليهم بلوغ مرماه.

ونجح المنتخب الوطني في كسب رهان الظفر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالنسخة الماضية على المنافس ذاته، خلال الدورة التي احتضنتها جنوب إفريقيا.

يشار أن المنتخب الوطني نجح في بلوغ نهائيات كأس العالم، كما أفلح في الحفاظ على لقبه القاري، الذي أحرزه خلال نسخة 2016.