لقاء البرهان ونتنياهو: سياق تاريخي أبعد من "رفع العقوبات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا، يوم الأحد الماضي، استياء الكثيرين، في حين أشار محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، يوسي ميلمان، إلى أن العلاقات السريّة تعود إلى ما قبل استقلال السودان.

ويتبيّن من السّرد التاريخي الذي قدّمه ميلمان، أن العلاقات كانت في بداياتها منفعيّة بين إسرائيل وبين حزب الأمة برئاسة صديق المهدي، قبل أن تتحول لاحقًا إلى علاقة بين مؤسسات رسميّة في زمن الرئيس جعفر النميري، واستمرت بوتائر متفاوتة في عهد الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير.

أصل العلاقات

ولفت ميلمان إلى النصف الأول من الخمسينيات شهد بداية العلاقات بين الطرفين، بمبادرة حزب الأمة السوداني- وهو أكبر الأحزاب السياسيّة في البلاد- حيث سعى الحزب الذي نزعمه صديق المهدي إلى علاقة مع إسرائيل لتساعده على مواجهة ضغط الأحزاب الاتحادية "التي تنادي بالاتحاد مع مصر" والزعيم المصري آنذاك جمال الناصر.

الصديق المهدي

ووفقًا للتقرير الذي أورده موقع الصحيفة الإسرائيلية الصادر باللغة الإنجليزية، فإن حزب الأمة السوداني، أراد استقلال تام للسودان عن مصر والمملكة المتحدة؛ بمساعدة إسرائيلية، ما مهد للقاء سري عقد في لندن عام 1956 بين الراحل صديق المهدي، والد رئيس الحزب الحالي الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية.

وكشف التقرير عن وثيقة باللغة العبرية عبارة عن رسالة من السفارة الإسرائيلية في لندن إلى الخارجية الإسرائيلية، شرحت من خلالها تفاصيل عملية التواصل بينها وبين حزب الأمة السوداني، وعن خطة إسرائيلية لدعوة ممثلين للحزب لزيارة إسرائيل وتقديم الدعم المالي له.

وفي هذا السياق، قال ميلمان إن "شهر العسل في العلاقات بين البلدين انقطع مع انقلاب الجنرال إبراهيم عبود في 1958، ليصبح السودان وبسبب نفوذ الناصرية آنذاك من أعداء إسرائيل إلى الحد الذي أعلن الحرب ضدها وشارك بقوات في حرب الأيام الستة حزيران/ يونيو 1976، وخلال العقد الذي تلا تلك الحرب لم تكن هناك أي علاقات ولا اتصالات، سواء كانت سرية أو علنية".

الوثيقة من سفارة إسرائيل في لندن عن مساعيها لدعم حزب الأمة السوداني عام 1956

وفي هذه المرحلة، يذكر التقرير أن إسرائيل عملت بالمثل الذي يقول "عدو عدوي صديقي"، وانهمكت في دعم التمرد الذي كان يقوده الجنرال جوزيف لاقو جنوبي السودان عسكريا وماليا في الستينيات وحتى 1972.

ولاحقًا عادة العلاقات لتأخذ منحى آخر، لتتوج بالتعاون مع الرئيس الأسبق للسودان، جعفر النميري ورئيس جهاز أمنه عمر محمد الطيب، خلال الفترة من 1977 إلى 1980، لتسهيل هجرة اليهود الأثيوبيين "الفلاشا" إلى إسرائيل، حيث دفعت إحدى المنظمات اليهودية في أميركا 30 مليون دولار إلى النميري لتسهيل العملية.

السودان مخزن للأسلحة

جعفر النميري

وبحسب التقرير، التقى النميري سرًا في عام 1981، بوزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، في كينيا، بمساعدة كل من رجل الأعمال الإسرائيلي ياكوف نمرودي ورجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي، ومسؤول الموساد دافيد قمحي، واتفق الطرفان على تحويل السودان إلى مخزن للأسلحة التي ستستخدم للإطاحة بنظام الخميني في إيران وتنصيب ابن الشاه حاكمًا جديدًا لإيران، ولدعم المتمردين في تشاد لتنصيب حكومة صديقة لإسرائيل التي تتطلع إلى السيطرة على اليورانيوم المتوفر هناك.

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عدنان خاشقجي

وخلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير (خاصة في الفترة بين عامي 1990 و1996)، احتضن السودان تنظيم القاعدة، وأنشأ علاقات قوية مع إيران، وجعل أراضيه ممرًا للأسلحة التي يهربها فيلق القدس الإيراني إلى قطاع غزة، وفقًا للتقرير.

ومنذ عام 2009 وحتى الإطاحة بنظام البشير نفذ سلاح الجو الإسرائيلي العديد من الغارات في الأراضي السودانية ضد مخازن للأسلحة وقوارب وشاحنات تحمل سلاحًا إيرانيًا.

"هروب" البشير تجاه السعودية وإسرائيل

وأشار التقرير إلى أنه بعد إعلان محكمة الجنايات الدولية البشير وبعض قادة نظامه مطلوبين لديها، خفت توهج العلاقة البشير بإيران، حيث بدأ يتقرب للسعودية ويغازل إسرائيل راجيًا التأثير على الإدارة الأميركية عبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لتخليصه من محكمة الجنايات الدولية وإعادته إلى المجتمع الدولي مقابل إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وفي أواخر أيام البشير في الحكم أرسل رئيس جهاز أمنه اللواء صلاح قوش ليلتقي برئيس الموساد يوسي كوهين، لكن الثورة التي اندلعت في السودان قطعت ذلك التواصل.

نتنياهو يسعى لتحسين فرص انتخابه

وذكر التقرير أنه "مع رحيل البشير يمكن أن تكون الظروف مهيأة لإحياء العلاقات بين البلدين، وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومختلف دول الخليج جددت حكومة نتنياهو وبهدوء ولكن بشغف جهودها لتحويل السودان إلى دولة عربية سنية إقليمية صديقة لإسرائيل"، وقدمت في البداية طلبا فوريا صغيرا وعاديا هو السماح للطائرات الإسرائيلية بالطيران فوق الأجواء السودانية.

وبحسب التقرير، فإن إحياء علاقات بين البلدين لن يكون سهلًا مع وجود معارضة سياسية تقف في وجه البرهان وتتهمه بالتعاون مع العدو، فيما ينصب الاهتمام السياسي الفوري لنتنياهو على السيطرة على العناوين الرئيسية في الصحف لتحسين فرص إعادة انتخابه.

ولفت التقرير إلى تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، المعارض الحالي لنتنياهو، والتي شدد خلالها على أن اللقاء بين نتنياهو والبرهان كان يجب أن يتم التكتم عليه من أجل مصالح إسرائيل، وعدم اللهاث من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية ضيقة وقصيرة الأجل.