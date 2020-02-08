شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب في اسطنبول الى 3 قتلى و179 مصابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

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اعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة بيجاسوس تركية خاصة أثناء هبوطها العنيف في مطار صبيحة غوكشن بمدينة إسطنبول لثلاث وفيات و179 إصابة.



وقال حاكم اسطنبول علي يرلي كايا في تصريح للصحفيين "إن المصابين يخضعون للعلاج في 18 مستشفى ،وأن الطائرة كانت قادمة من إقليم إزمير بغرب البلاد وعلى متنها 177 راكبا وطاقم من ستة أفراد"..مشيراً الى أنه حدث انحراف للطيارة ما بين 30 إلى 40 مترا تقريبا عند نهاية المدرج.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-86 جيه إلى ثلاثة أجزاء.